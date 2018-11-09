Страны Евросоюза пока так и не смогли представить адекватную альтернативу доллару и чрезмерно зависимы от него. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью телеканалу CNN, вышедшему в эфир в воскресенье.

Президенту Франции был задан вопрос о том, представит ли ЕС «альтернативу доллару в качестве одной из частей ответа на выход США из сделки по атому с Ираном». «Я думаю, на сегодняшний день у Европы нет ясной альтернативы доллару, — ответил Макрон. — Почему? Потому что фактически доллар из-за своей силы обладает международной экстерриториальностью».

«И нам пока не удалось сделать евро таким же сильным, как доллар. Мы хорошо поработали в лучшие годы, но этого пока не достаточно, — подчеркнул президент Франции. — Мы слишком зависимы, наши корпорации слишком зависимы. И это является проблемой».