ОПЕК+ в идеале не хотела бы вмешиваться в ситуацию на рынке нефти в 2019 году, говорить о конкретных действиях и уровне добычи пока рано, сообщил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

«Мы бы хотели рассматривать 2019 год как год с минимальным вмешательством в ситуацию на рынке нефти. Наша идеальная позиция как производителей — позволить собственным силам на рынке преобладать над ситуацией. Мы будем в вмешиваться в ситуацию, если увидим, что это соответствует интересам всех: производителей и потребителей. Но пока рано нам говорить об определенных действиях и конкретных цифрах», — сказал журналистам Фалих.

В воскресенье в Абу-Даби проходит заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, который был создан для контроля за выполнением соглашения и выработки рекомендаций по его корректировке.