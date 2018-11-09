В Татарстане председатель правления и учредитель потребительского кооператива «Благо» осуждены за хищение более 139 млн рублей, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

«В суде установлено, что в 2013 году подсудимые организовали кредитно-потребительский кооператив «Благо» с целью привлечения денежных средств граждан. Офисы предприятия располагались на территории городов Казани, Альметьевска и Набережные Челны. Принимая личные сбережения граждан, мужчины обещали им выплату вознаграждения высоких процентов, заведомо не имея намерений выполнять взятые на себя обязательства», — отмечается в релизе.

По данным ведомства, с апреля 2013 года по сентябрь 2014-го злоумышленники похитили свыше 139 млн рублей. Жертвами мошенников стали более 1,2 тыс. жителей Татарстана.

Суд приговорил каждого из подсудимых к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил, заключили в прокуратуре.