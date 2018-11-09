Директор фирмы предстанет перед судом за незаконные банковские операции на сумму более 1,3 млн рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Нижегородской области.



По версии следствия, с июля 2015 года по август 2016-го мужчина, являясь единственным директором и учредителем коммерческой организации, принял решение о выводе денежных средств из оборота фирмы и их последующем обналичивании.

«В указанный период времени злоумышленник изготовил поддельные распоряжения о переводе денежных средств — платежные поручения на общую сумму более 1,3 миллиона рублей с указанием основания платежей «оплата по счету за работы», хотя работы фактически не проводились. Подписав их электронной цифровой подписью направил на исполнение в банковские учреждения города Москвы, города Казани и Нижнего Новгорода, что повлекло противоправный вывод денежных средств его фирмы в неконтролируемый оборот, которые в последующем обналичил», — говорится в сообщении.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Канавинский суд Нижнего Новгорода, добавили в ведомстве.