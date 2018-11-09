Новыми аудиторами Счетной палаты от Госдумы станут бывший директор департамента экономического анализа и прогнозирования Минобороны Алексей Каульбарс и директор департамента экономического анализа Счетной палаты Дмитрий Зайцев. Как рассказал РБК федеральный чиновник, знакомый с подготовкой к обсуждению кандидатур в аудиторы СП, Каульбарс и Зайцев будут предложены на эти посты на заседании думской фракции «Единой России», которое пройдет в понедельник. О скором назначении Зайцева и Каульбарса также сообщил еще один федеральный чиновник.

В конце октября Счетную палату покинули три аудитора: Владимир Катренко, Александр Жданьков и Бато-Жаргал Жамбалнимбуев, писал РБК. Всего в Счетной палате работают 12 аудиторов: шесть из них назначает Госдума, а еще шесть — Совет Федерации. Статус аудитора, как следует из президентского указа 1995 года, соответствует статусу федерального министра, судьи Конституционного суда или главы региона.

Алексей Каульбарс, который пришел в Счетную палату из Минобороны, — «давний соратник Кудрина еще со времен Минфина», отмечает один из собеседников РБК. «У него серьезные аналитические компетенции и хороший опыт в сложных, чувствительных сферах международной и внешнеэкономической деятельности, нацобороны, гособоронзаказа», — добавляет он. Сейчас Каульбарс (он был помощником нынешнего председателя Счетной палаты Алексей Кудрина, еще когда тот возглавлял Минфин) руководит департаментом Счетной палаты по контролю в области оборота федерального имущества, средств резервных фондов федерального бюджета и комплексного анализа эффективности функционирования федеральной контрактной системы. О его переходе в ведомство по личному приглашению Кудрина ранее также писал «Коммерсантъ».

Дмитрий Зайцев в качестве руководителя департамента экономического анализа занимается разработкой методики стратегического аудита и независимого анализа результативности нацпроектов, отмечает собеседник РБК (12 нацпроектов в своем майском указе обозначил президент Владимир Путин, за каждый из них отвечают конкретные ведомства и вице-премьеры). «Это один из приоритетов Счетной палаты в 2018—2024 году. Видимо, Зайцев будет вести тему стратаудита в новой позиции», — добавляет он. Зайцев — непубличный чиновник, до прихода в Счетную палату он работал в Минфине и на Мосбирже.

Третьего аудитора (вместо ушедшего ранее из Счетной палаты Жамбалнимбуева) назначит Совет Федерации. На этот пост предложат бывшего губернатора Владимирской области Светлану Орлову, сообщил ранее ТАСС глава комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин.

«Сейчас Счетная палата не комментирует кандидатуры новых аудиторов. Мы ждем, когда в соответствии с процедурой эти кандидатуры будут внесены Советом Федерации и Государственной думой», — сообщила РБК пресс-служба Счетной палаты.