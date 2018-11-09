Крупнейшие нефтяные компании, включая «Роснефть», «ЛУКОЙЛ» и «Газпром нефть», должны были до 7 ноября подписать с правительством соглашения о принятии мер по стабилизации и развитию внутреннего рынка нефтепродуктов, предусматривающие заморозку цен на бензин и дизтопливо на АЗС и в опте на уровне начала июня 2018 года. Об этом говорится в протоколе по итогам совещания у вице-премьера Дмитрия Козака, курирующего в правительстве вопросы топливно-энергетического комплекса (у РБК есть копия протокола, ее подлинность подтверждал представитель Козака). Но по состоянию на вечер пятницы, 9 ноября, этого сделано не было, рассказали РБК несколько источников, близких к участникам совещания у Козака. По их словам, соглашение не подписала ни одна компания.

В случае уклонения каких-либо компаний от подписания соглашений или нарушения обязательств, предусмотренных этими документами, Минэнерго и ФАС должны как раз до 9 ноября внести в правительство предложения о применении системных мер по стабилизации внутреннего рынка нефтепродуктов, говорится в протоколе. «Альтернатива была простая: или будут эти соглашения, или введут запретительные пошлины, то есть ограничительные меры по поставкам на экспорт», — заявил 7 ноября премьер Дмитрий Медведев, после того как подписал постановление правительства, на базе которого должны были быть заключены соглашения с нефтяниками. Правительство имеет право утроить экспортные пошлины на нефтепродукты, что может обойтись компаниям в 420 млрд рублей в год.

«Со стороны правительства — Минэнерго и ФАС — соглашение о стабилизации ситуации на рынке нефтепродуктов подписано и разослано для подписания компаниям», — заявил РБК источник, близкий к участнику совещания у Козака. Замечания отдельных компаний не носят принципиального характера, а скорее уточняют отдельные положения протокола, фиксирующего договоренности, сказал он.

ФАС подписала проект соглашения о мерах по стабилизации нефтяного рынка 9 ноября и направила документ в Минэнерго, заявил замруководителя службы Анатолий Голомолзин. Представитель Минэнерго не ответил на запрос РБК. А представитель Козака лишь подчеркнул, что с 1 ноября меры, о которых договорились на совещании у вице-премьера, начали действовать и рынок их уже почувствовал.

Пресс-секретарь крупнейшей российской нефтяной компании «Роснефть» Михаил Леонтьев заявил РБК, что она поддерживает действия правительства по стабилизации рынка нефтепродуктов, но не стал объяснять, почему она до сих пор не заключила соглашения с Минэнерго и ФАС. «Компания поддержала предложенное правительством решение. Соответствующие документы подписаны и направлены в правительство», — отметил он. Представители «ЛУКОЙЛа» и «Газпром нефти» также не стали комментировать, почему до сих пор не подписали топливные соглашения.