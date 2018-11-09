Правительство намерено докапитализировать Россельхозбанк (РСХБ) на 15 млрд рублей в 2019 году и на 10 млрд рублей в 2020 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на поправки, внесенные правительством ко второму чтению закона о бюджете на 2019—2021 годы.

Ранее стало известно, что правительство России в 2018 году докапитализирует Россельхозбанк на 20 млрд рублей. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с председателем правления Россельхозбанка Борисом Листовым.

РСХБ был создан в 2000 году, банк является ключевым кредитором АПК России и основным агентом правительства по финансовой поддержке сектора.