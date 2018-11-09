Вклад искусственного интеллекта (ИИ) в мировой ВВП в ближайшие 12 лет вырастет в 16 раз, достигнув 16 трлн долларов. Эту точку зрения высказал глава Сбербанка Герман Греф на ежегодной Международной конференции по машинному обучению анализу данных и искусственному интеллекту Sberbank Data Science Day.

«Экспансия искусственного интеллекта в последующие годы, скорее всего, будет только увеличиваться. По прогнозам ряда компаний, если сегодня вклад [искусственного интеллекта] в мировой ВВП [составляет] 1 триллион долларов, то мы видим, что, по прогнозу консалтинговых компаний, эта цифра вырастет в 16 раз в течение ближайших 12 лет, до 2030 года», — отметил он.

По оценке Грефа, также значительно возрастет число востребованных специалистов в этой сфере, через десять лет потребность в них будет достигать 10 млн человек. «Некоторые говорят, что искусственный интеллект — это такая дорогая игрушка, в которую за большие деньги играют богатые дяди. Но на сегодня ИИ — это та сфера, которой занимаются все», — сказал глава Сбербанка.

Больше всего внедрение искусственного интеллекта в Сбербанке влияет на численность сотрудников среднего звена, отметил он.



Ранее сообщалось, что концепция дорожной карты развития искусственного интеллекта в России будет разработана к ноябрю 2018 года, документ должен быть утвержден к середине 2019 года. Этот подход предусматривает создание списка проектов, которые помогут выявлять и устранять барьеры для развития сквозных технологий, а также прогнозировать спрос на технологии искусственного интеллекта в секторах экономики.