Попытка ограничить доступ к данным в мире совершенно бессмысленна. Такое мнение высказал глава Сбербанка Герман Греф на ежегодной конференции Sberbank Data Science Day.

«Ограничивать сегодня, как пытаются делать очень многие, доступ к данным, наверное, совершенно бессмысленно. Сегодня весь мир бьется в попытке найти «золотое правило» регулирования персональной информации. И, наверное, здесь нужно идти от обратной ситуации: не пытаться все отрегулировать, а сделать только те исключения, которые не позволяют теневому рынку и злоумышленникам использовать во вред данные. И это сделать значительно проще, чем пытаться погрузить все это в какую-то гигантскую регулятивную среду, которая в конце концов просто затормозит весь процесс развития», — сказал Греф.

По словам главы Сбербанка, компании, которые располагают данными клиентов, должны нести повышенную ответственность. «Повышенная ответственность должна заключаться в том, чтобы создавать максимальное количество закрытых на многие замки тем, которые касаются наших клиентских данных», — отметил он.

Греф добавил, что видит на рынке компании, чьи продукты не так хорошо защищены от взлома злоумышленников: «Мы (Сбербанк. — Прим. ред.) знаем имена компаний, которые регулярно допускают взломы своих клиентов, чем пользуются злоумышленники. И это стало огромным теневым бизнесом».