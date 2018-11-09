Бывший замминистра финансов Алексей Саватюгин, возглавляющий Национальную ассоциацию профессиональных коллекторских агентств, стал помощником председателя Счетной палаты РФ. Об этом он написал в своем Facebook.



«Круг замкнулся и я вернулся на государственную службу. Уже в третий раз в своей жизни. Вчера я подписал контракт и стал помощником председателя Счетной палаты РФ. В связи с этим я покинул посты во всех органах управления — СРО МиР, НАУМИР, НАПКА, АНО «Экономическая летопись» и др. Поздравьте пришедших мне на смену — это достойнейшие люди», — пояснил он.