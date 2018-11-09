Агентство по страхованию вкладов, осуществляющее процедуру конкурсного производства в ОФК Банке, в ходе инвентаризации его имущества выявило недостачу на сумму 5,321 млрд рублей, следует из материалов АСВ.

«В ходе инвентаризации имущества выявлена недостача в размере 5 321 806 000 рублей, наибольшая часть которой в размере 5 280 215 000 рублей приходится на прочие активы и связана с отсутствием подтверждающих документов, в том числе оригиналов договоров цессии и договоров о факторинговом обслуживании. Недостача по основным средствам и хозяйственным затратам в размере 27,502 миллиона рублей включает в себя неотделимые улучшения в арендованных банком помещениях на сумму 27,316 миллиона рублей, а также фактическое отсутствие имущества», — отмечается в сообщении АСВ.

Недостача в размере 13 млн рублей приходится на кредиты, предоставленные юридическим и физическим лицам, и связана с отсутствием оригиналов кредитных досье. Кроме того, выявлена недостача в размере 1,089 млн рублей, которая «представляет собой остатки на корреспондентских счетах, открытых в банках-корреспондентах, и связана с отсутствием на дату проведения инвентаризации документального подтверждения наличия денежных средств на счетах».



ЦБ отозвал лицензию у ОФК Банка в апреле. Проблемы в деятельности ОФК Банка возникли в связи с использованием рискованной бизнес-модели, ориентированной на кредитование компаний сектора производства и дистрибуции алкогольной продукции. При этом банк осуществлял финансирование экономически взаимосвязанных предприятий указанной отрасли, применяя различные схемы в целях формального соблюдения установленных Банком России пруденциальных норм деятельности.

