Итоги тестов помогут ребятам определиться с будущей профессией и более целенаправленно подготовиться к ней.

Участие в тестировании приняла группа воспитанников екатеринбургского детского центра «Каравелла». Часть из них уже определилась с будущей профессией и была рада подтвердить свои предпочтения с помощью компьютерной программы. Другие пока не решили, в какой сфере хотели бы реализоваться во взрослой жизни, им результаты тестов помогут в выборе направления.

Тестирование проводили специалисты Уральского федерального университета по методике, разработанной московскими учеными из центра «Гуманитарные технологии». По результатам тестирования ребята получили диаграммы и графики их склонностей и интересов, которые помогли расшифровать специалисты УрФУ.

«Для детей, лишенных родительского тепла, особо актуален вопрос профессиональной ориентации – у них нет рядом взрослых, которые могли бы рассказать о своих профессиях. Кроме того, если в обычных семьях как-то поддерживают амбиции детей, то дети-сироты зачастую даже не ставят себе масштабные цели на будущее, – поясняет начальник управления дополнительного образования и профориентации УрФУ Максим Шнырев. – Наша задача заключается в том, чтобы провести профессиональное тестирование детей, выявить их склонности, сильные и слабые стороны. А также обсудить с ними их будущее, помочь нарисовать карьерную траекторию. Методика является хорошей отправной точкой для того, чтобы наметить ориентиры будущей профессии. После того, как ребята проходят такое профтестирование, с ними проводятся собеседование и консультация специалиста, который помогает разобраться в полученных результатах, обсуждает возможности будущего обучения и профессии».

Тестирование – один из этапов благотворительного проекта Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) «Дети верят в чудо», цель которого — дать возможность детям, воспитывающимся без родителей, найти свой путь в жизни и профессию своей мечты.

«Идея программы помощи в профориентации наших подопечных родилась как результат долгосрочного сотрудничества банка с детскими учреждениями. Осознавая необходимость материальной помощи детям-сиротам, мы также видим потребность ребят в помощи с адаптацией к взрослой жизни, которую в семьях помогают решить родители. Определить способности и наклонности ребенка, выбрать профессию, соответствующую им, помочь получить желанную специальность и стать успешным в жизни – задачи, которые мы пытаемся решить в рамках программы «Дети верят в чудо». Отзывы наставников детей и их самих показывают, что мы на верном пути», – прокомментировала директор по связям с общественностью УБРиР Елена Юрина.

По оценкам специалистов, результаты демонстрируют высокую мотивацию практически у всех тестируемых. Воспитанник детского центра Андрей мечтает стать шеф-поваром, в рамках программы «Дети верят в чудо» проходит стажировку на кухне одного из ресторанов города.

«Результат теста прямо указал на специальность повара, хотя вопросов, связанных с кухней, в нем не было. Тест мне понравился, показался правдивым и помог мне еще раз утвердиться в своем выборе, – поделился Андрей. – В принципе, я согласен со всеми выводами теста. Узнал о себе много нового, получил рекомендации, какие компетенции стоит развивать, буду над этим работать».

Следующим шагом программы «Дети верят в чудо» станет индивидуальная работа школьников с наставниками – состоявшимися профессионалами в выбранной ребенком сфере деятельности. Участники проекта получат практические навыки и представления о специальности, смогут спланировать дальнейшую учебу. Те из них, кто определился с профессией своей мечты, уже начали работу с наставниками, остальным только предстоит найти себя.

О проекте «Дети верят в чудо»

В 2008 году УБРиР дал старт долгосрочной благотворительной программе «Дети верят в чудо». На протяжении 10 лет банк помогает детям вместе со своими корпоративными клиентами. С каждого комиссионного сбора за отправленное платежное поручение банк перечисляет 1 рубль из собственной прибыли в фонд благотворительной программы. Собранные средства направляются в помощь детям-сиротам по всей России.

С 2014 года в рамках благотворительной программы «Дети верят в чудо» действуют проекты по социальной адаптации ребят в детских домах, направленные на социализацию и психологическую поддержку, а также помощь в выборе будущей профессии. С 2017 года география проектов по адаптации расширена на регионы УрФО и Поволжья.

На текущий момент в благотворительную программу «Дети верят в чудо» входит 50 детских учреждений в девяти регионах России.