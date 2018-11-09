Власти РФ планируют выделить около 1 млрд рублей на популяризацию института самозанятых в 2019—2021 годах, следует из поправок правительства РФ ко второму чтению проекта бюджета РФ на эти годы.



Средства будут выделены на проведение федеральной информационной кампании по популяризации института самозанятых, отмечается в документе. В 2019 году предлагается предусмотреть 215 млн рублей, в 2020-м — 430 млн, в 2021-м — 400 млн рублей.

Ранее Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов о налоговом режиме для самозанятых — так называемом налоге на профессиональный доход. На него смогут перейти самозанятые граждане, в том числе индивидуальные предприниматели, чей доход не превышает 2,4 млн рублей в год и которые не имеют работодателя и не привлекают наемных работников по трудовым договорам.

Регистрация лиц, пожелавших перейти на новый режим налогообложения, будет возможна без визита в налоговый орган через мобильное приложение «Мой налог». Ставка налога для них составит 4% с полученного дохода, если предприниматель работает с физлицами, и 6% — если он обслуживает интересы юридических лиц. В порядке эксперимента налоговый режим будет работать с 1 января 2019 года по 31 декабря 2028-го в четырех субъектах РФ: в Москве, Московской и Калужской областях и в Татарстане.