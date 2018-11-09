Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда (ВС) признала незаконными действия судебных приставов по запросу информации, составляющей тайну связи, в рамках проверок жалоб на коллекторов. К ней, в частности, относится детализация переговоров, пишет «Коммерсант».

Сотрудник УФССП по Ростовской области в мае 2017 года при проверке жалобы на коллектора направил в адрес компании «ТрансТелеКом» (ТТК) запрос о предоставлении информации об абоненте, с телефона которого поступали звонки. Также он просил предоставить данные о телефонных звонках коллектора и должника и СМС-переписке с указанием даты, времени и длительности. ТТК отказалась и направила в суд заявление о признании действий приставов незаконными. Арбитражный суд Ростовской области встал на сторону судебных приставов, поскольку без указанной информации служба не могла обеспечить надлежащий контроль за соблюдением законодательства. Суды апелляционной инстанции и округа согласились с выводами первой инстанции. Но ТТК обратилась в ВС.

В пресс-службе ТТК изданию сообщили, что в ВС ссылались на Конституцию РФ, согласно которой каждый имеет право на тайну связи, а ограничение этого права допускается только на основании судебного решения.

«Компания акцентировала внимание судебной коллегии на том, что операторы обязаны обеспечивать соблюдение тайны связи и проверять правомерность требований госорганов, — добавили там. — Для предоставления подобной информации необходимо решение суда». Другие крупные операторы связи на запрос ответили, что действуют в рамках закона, но уточнить, что под этим подразумевается, отказались.

В Федеральной службе судебных приставов пояснили, что одним из самых распространенных нарушений требований 230-ФЗ является превышение количества телефонных звонков. В связи с этим возникает необходимость истребования у операторов связи данных о принадлежности телефонных номеров, количестве и времени соединения абонента-заявителя и предполагаемого нарушителя. «Полученная информация ложится в основу доказательной базы при возбуждении дел об административных правонарушениях, — указали там. — В ее отсутствие привлечь виновное лицо к ответственности за нарушение частоты взаимодействия с использованием средств телефонной связи в достаточной степени затруднительно».



Эксперты считают, что решение ВС затруднит надзор за коллекторами. Тем операторам связи, кто все же делится данными с регуляторами, может грозить ответственность за превышение полномочий.