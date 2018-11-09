В США прошли промежуточные выборы в Конгресс: хотя республиканская партия потеряла большинство в Палате представителей, им удалось усилить позиции в Сенате. Как и ожидалось, после выборов, в США была вновь инициирована тема санкций против России. Тем не менее, благодаря позитивным внутренним новостям, а также тому, что в США пока не обсуждаются самые жесткие варианты санкций, а на повестке дня введение второго этапа санкций «по делу Скрипаля», рублю удалось удержать позиции, хотя ситуация неопределенности все же пока сохранится.

Результаты промежуточных выборов в США оказались вполне неплохими для Д.Трампа: Основным драйвером на валютном рынке на прошедшей неделе стали результаты промежуточных выборов в Конгресс США. Согласно предварительным данным, Сенат США остается под контролем республиканской партии (объявлено 97 мест из 100): у них 51 место, у демократов 44 места. В то же самое время, большинство мест в Палате представителей получили представители демократической партии, у которых 223 места против 197 у республиканцев (объявлено 420 мест из 435 возможных). Окончательных результатов еще нет, однако, судя по всему, они оказались вполне неплохими для Д.Трампа. Хотя представители республиканской партии и потеряли на текущий момент 28 мест в Палате представителей, они получили 2 дополнительных места в Сенате. Это достаточно сильный результат в сравнении с результатами промежуточных выборов в прошлые годы. Например, в 1994 г. при Б.Клинтоне его партией были потеряны 54 места в Палате представителей и 9 мест в Сенате, при Д.Буше в 2006 г. было потеряно 30 и 6 мест, соответственно, при Б.Обаме в 2010 г. потеряно 63 места в Палате представителей и 6 мест в Сенате. Таким образом, хотя Д.Трамп и лишается своего преимущества в виде единого республиканского парламента, его поддержка внутри партии, судя по всему, усилится. Конгресс начнет работу в новом составе с 3 января 2019 г., тем не менее, перераспределение части мест в Конгрессе в пользу демократов уже сейчас усилило ожидания нормализации торговых отношений США и Китая.

Фунт укрепляется на ожиданиях сделки по Brexit: В прошлый четверг состоялось заседание Банка Англии по ставке, по результатам которого ставка была сохранена на уровне 0,75%. Фунт на неделе укреплялся на фоне ожиданий заключения сделки по Brexit. Тем не менее, ряд политических деятелей Великобритании призывают остановить данную сделку, что означает, что неопределенность по Brexit сохраняется. Текущим ключевым уровнем сопротивления для фунта сейчас является 1,32 фунт/$.

Настроения на мировых рынках остаются осторожными: В целом же настроения на мировых рынках остаются довольно осторожными. Запасы нефти в США продолжают расти (рост на 5,8 млн барр. при прогнозе роста на 2,0 млн барр.), в результате чего нефть марки Brent уже торгуется в диапазоне 71-74 $/барр. Не привело к росту цен на нефть и восстановление санкций против Ирана, т.к. США разрешили ряду стран закупать иранскую нефть. Кроме того, за последние два месяца Китай потратил практически $60 млрд резервов, тем самым стабилизируя курс юаня.

Рубль пока останется в подвешенном состоянии: Как и ожидалось, прошедшая неделя принесла ряд новостей: 11 ноября не состоится полноформатная встреча Д.Трампа и В.Путина в Париже; после промежуточных выборов, в США было вновь инициировано обсуждение санкций против России. Госдеп США выступил с заявлением о намерении ввести вторую часть санкций «по делу Скрипаля». Однако реакция рубля оказалось довольно слабой. Во-первых, это связано с тем, что обсуждение данных санкций может пока отвлечь Конгресс США от обсуждения других более жестких санкционных мер. Во-вторых, внутренние новости по России были достаточно позитивными – инфляция на октябрь составила 3,5% г/г, что ниже ожиданий рынка. Тем не менее, в ближайшее время рубль, вероятно, останется в подвешенном состоянии из-за сохраняющейся неопределенности по санкциям, поэтому торговый диапазон на неделю нам представляется как 64,0-70,0 руб./$.