Средняя сумма получения взятки в России в первом полугодии 2018 года составила 451 тыс. рублей, в том числе средняя сумма получения взятки в особо крупном размере находится в пределах 7 млн рублей. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Средняя сумма дачи взятки составила 434 тыс. рублей, в особо крупном размере — в пределах 11 млн рублей. Средняя сумма мелкого взяточничества — 2 715 рублей.

Получение взятки подпадает под статью 290 Уголовного кодекса РФ, дача взятки — под статью 291, мелкое взяточничество — под статью 291.2.

«В первом полугодии 2018 года из 4 215 лиц, совершивших преступления коррупционной направленности, связанные со взяточничеством, 1 536 лиц являются должностными, в том числе занимающими должности в правоохранительных органах», — говорится в ответе официального представителя СК Светланы Петренко.



В 2018 году СК расследовал 1 440 случаев получения взяток и 1 174 случая дачи взяток.