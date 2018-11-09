Тинькофф Банк и Сбербанк внедряют технологию распознавания лиц в банкоматах, пишут «Известия». Пока функция рассматривается как способ дополнительной защиты клиента, а в будущем — и для совершения операций без карты.

Система распознавания лиц в терминалах Тинькофф Банка будет доступна в тестовом режиме до конца 2018 года, а с 2019-го — в рабочем, сказал изданию представитель кредитной организации. У Сбербанка первый банкомат с такой опцией появился еще в прошлом году. На момент запуска он был доступен только сотрудникам кредитной организации. В госбанке отказались комментировать возможные сроки массового внедрения технологии в свои АТМ. Однако отметили, что это позволит «быстро, удобно и безопасно получить услуги банка, а также не забыть карту в банкомате».

Банки внедряют систему распознавания лиц в банкоматы пока как дополнительную опцию для проверки клиента, говорит генеральный директор VisionLabs (компания создает программные продукты для распознавания лиц) Александр Ханин. Фактически нововведение направлено на усиление безопасности: если злоумышленник захочет снять с чужой карты деньги, то система сравнит его лицо с фотографией владельца в базе, не распознает его и ограничит выдачу или попросит дополнительные данные, пояснил он. Если у счета несколько владельцев, аппарат «узнает» их всех.

Как отметили в Тинькофф Банке, технология действительно будет использоваться в качестве дополнительного механизма уже действующей системы борьбы с мошенничеством. Кроме того, она призвана улучшить коммуникацию с клиентами.

Новация находится в общем тренде, который заключается в отказе от пластиковой карты как «обязательного» средства платежа, считает директор по развитию бизнеса «БКС Премьера» Антон Граборов. В банкоматах внедряются функции снятия наличных при помощи Apple Pay, Android Pay, Samsung Pay. Точно так же можно делать и покупки в магазинах. Однако использование лица вместо карты — это уже следующий шаг. Пока речь идет лишь о дополнительном способе идентификации клиента.

