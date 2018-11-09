В России в ближайшее время появится новая профессия — цифровой куратор. Для нее уже разработан профессиональный стандарт, пишет «Российская газета».

Цифровой куратор — это консультант в области цифровой грамотности. Такие специалисты будут обучать прежде всего пожилых людей пользоваться цифровыми ресурсами, помогут им освоить электронные способы платежей за коммунальные услуги, научат вести документооборот в электронном виде и многому другому.

Профстандарт для цифровых кураторов разработали Совет по профессиональным квалификациям в сфере безопасности труда, соцзащиты и занятости населения, созданный на базе ВНИИ труда, и российское общество «Знание».

«Запрос на такую профессию есть. Это подтверждается исследованиями, которые проводил по нашему заказу ВЦИОМ», — отметила председатель российского общества «Знание», зампред комитета по образованию и науке Госдумы Любовь Духанина.

К середине декабря планируется создать специализированные площадки для обучения специалистов по профессии «цифровой куратор».

Профстандарт для цифровых кураторов утвержден приказом Минтруда России и находится сейчас на регистрации в Минюсте.

