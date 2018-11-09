Представитель гособвинения в Ново-Савиновском районном суде Казани попросил назначить наказание 28-летнему директору ООО «Интер-Инвест», который обвиняется в мошенничестве на 254 млн рублей, в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

По версии следствия, в период с мая по июль 2013 года подсудимый организовал финансовую пирамиду: принимал сбережения граждан по договору займа с ООО «Интер-Инвест», под предлогом получения высоких процентов, сообщает TatCenter .

Жертвами стали более 1000 человек, в том числе жители Татарстана, Брянской области, Орловской области, Липецкой области, которым причинен ущерб на 254 млн рублей, передает прокуратура РТ.

Подсудимый свою вину признал лишь частично. По ходатайству следствия в отношении подсудимого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.