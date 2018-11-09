Вахитовский районный Казани огласил приговор по уголовному делу в отношении организаторов КПК «Перспектива». Фигурантам дела назначили наказание в виде 8 и 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Иски потерпевших были частично удовлетворены за вычетом выплаченных процентов по вкладам.

По версии следствия, в течение года с августа 2013-го фигуранты дела организовали привлечение денежных средств граждан по принципу финансовой пирамиды. В Татарстане кооператив работал в Казани, Набережных Челнах и Альметьевске, сообщает TatCenter .

В итоге более 500 вкладчикам был причинен ущерб на 90 млн рублей. Суд, согласился с мнением государственного обвинения, передает пресс-служба прокуратуры РТ.