Канадский банк VersaBank объявил об успешном завершении бета-тестирования проекта VersaVault. Ориентированный на сферу цифровых активов банк предоставит виртуальные хранилища для бирж криптовалют и крипто-инвестиционных фондов.

По словам CEO VersaBank Дэвида Тейлора, банк приступает к коммерческой реализации первого в своем роде сервиса, благодаря которому клиенты по всему миру смогут получить доступ к самой продвинутой безопасности и технологии аутентификации, пользуясь при этом преимуществами полной приватности, сообщает Ttrcoin .

В разработке проекта также принимает участие Гурприт Сахота, бывший ведущий специалист по кибербезопасности производителя смартфонов Blackberry. Эту же роль он выполняет в VersaBank.