В Болгарии по запросу США задержали гражданина России, подозреваемого в кибермошенничестве. Об этом РБК сообщил генеральный консул России в Варне Владимир Климанов.

Он отметил, что информация поступила от супруги задержанного 6 ноября. «Она обратилась к нам из Москвы около 16:15 по местному времени (15:15 по Москве), суд города Варна состоялся вчера. В прокуратуре нам подтвердили информацию о задержании до 60 суток. Нам известно, что у Александра есть адвокат», — сказал Климанов, отметив, что сейчас россиянин находится в одной из тюрем Варны.

По его словам, консульство следит за ситуацией.

Областной суд Варны одобрил запрос 8 ноября и арестовал россиянина на 60 дней с последующей экстрадицией в США. Как сообщается на сайте Прокуратуры Болгарии, ордер на арест 38-летнего Александра Ж. поступил от окружного суда Нью-Йорка. По данным ведомства, россиянин совершил преступление в период с сентября 2014 года по декабрь 2016-го. Отмечается, что ущерб от мошенничества оценивается в 7 млн долларов.

При этом гражданин России также имеет болгарское удостоверение личности и проживает в Варне.



В начале сентября Грузия экстрадировала в США россиянина Андрея Тюрина, которого обвинили в киберпреступлениях. По данным американской секретной службы, он проводил хакерские атаки с 2012 года по середину 2015-го. Россиянин похищал данные клиентов у брокерских фирм, издателей финансовых новостей и некоторых компаний. Тюрин не признал вину.

