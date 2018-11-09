Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев одобрил изменения правил, по которым предоставляются услуги связи юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Соответствующее постановление опубликовано в пятницу на сайте Кабмина.

Изменения в федеральный закон «О связи» предусматривают ряд мер, направленных на обеспечение идентификации пользователей услуг подвижной радиотелефонной связи.

«В частности, на абонентов — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей возлагается обязанность предоставлять оператору связи сведения о пользователях услугами связи. При этом операторы связи обязаны проверять достоверность таких сведений различными способами. В случае неподтверждения достоверности предоставленных оператору связи сведений предусмотрено приостановление оказания услуг связи», — говорится в документе.

Согласно изменениям, юрлица и индивидуальные предприниматели при заключении договора на оказание услуг связи будут обязаны «предоставлять оператору связи в течение 15 дней со дня заключения договора достоверные сведения о лицах, использующих оборудование абонента — юридического лица (индивидуального предпринимателя), содержащие фамилии, имена, отчества, даты рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, а в случае смены лиц, использующих оборудование юридического лица, — предоставлять соответствующие достоверные сведения о новых пользователях не позднее 15 дней со дня, когда ему стало известно о таком изменении».

В случае если достоверность информации не будет подтверждена, оператор будет обязан прекратить оказание услуг абоненту.