Минфин США продлил до 7 января 2019 года срок завершения контрактов и операций с акциями и долговыми инструментами «Русала», En+ и группы «ГАЗ». Об этом сообщается в пятницу на сайте управления по контролю над иностранными активами Министерства финансов США, передает ТАСС.

Ранее американским инвесторам было разрешено проводить сделки с этими компаниями до 12 декабря.

Власти США 6 апреля объявили о введении санкций в отношении ряда российских должностных лиц, бизнесменов и компаний. В их числе оказался Олег Дерипаска и связанные с ним компании «Русал», холдинги «Базовый элемент», En+, «Русские машины», «Евросибэнерго», группа «ГАЗ», инвестиционная компания B-Finance и агрохолдинг «Кубань». Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан на любой бизнес с этими компаниями.



Изначально Минфин США дал срок до 7 мая на то, чтобы американские инвесторы избавились от акций и долговых инструментов всех компаний, указанных в списке, а до 5 июня разорвали с ними контракты. Впоследствии эти сроки продлевались несколько раз.