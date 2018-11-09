Заместитель председателя правления Сбербанка Александр Торбахов, курирующий розничный бизнес госбанка, покидает свой пост, сообщает Reuters со ссылкой на свои источники. По данным агентства, об уходе Торбахова может быть объявлено на следующей неделе.



Причины возможного ухода источники не называют.

Представитель крупнейшего в России госбанка отказался от комментариев, однако указал, что часть полномочий Торбахова была передана Олегу Ганееву — такое решение принял наблюдательный совет Сбербанка 18 сентября. Связаться с Торбаховым агентству не удалось.

Один из сотрудников Сбербанка рассказал «Ведомостям» , что Сбербанк переформатировал структуру управления и у Торбахова осталось не очень много функций. Собеседник газеты на платежном рынке говорит, что темы, курируемые Торбаховым, — розница, в том числе карточный бизнес, на которых когда-то концентрировался Сбербанк, — сейчас менее приоритетны для него по сравнению с управлением данными и созданием экосистемы, развитием небанковского бизнеса.

В июне у Торбахова сменился руководитель: вместо ушедшего первого зампреда Максима Полетаева, курировавшего в том числе розницу, за розничный блок в этой должности стал отвечать Александр Ведяхин, до этого курировавший в Сбербанке риски.

Торбахов начал работать в Сбербанке в сентябре 2010 года в должности советника президента Германа Грефа. Через месяц он стал зампредом правления и начал курировать работу блока «Розничный бизнес».