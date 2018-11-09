Почти два года спустя после объявления о продаже доли в «Роснефти» девять источников, знакомых со сделкой, сообщили Reuters, что российский ВТБ профинансировал значительную часть трансакции вопреки заявленной цели привлечь в Россию иностранные деньги.

На основании информации пяти источников размер российского кредита Катарскому суверенному фонду составил около 6 млрд долларов.

ВТБ отрицает выдачу кредита Qatar Investment Authority (QIA): «ВТБ не выделял и не планирует выделять кредит QIA на финансирование приобретения».

Среди девяти источников, рассказавших Reuters о кредите ВТБ Катару, есть источник, близкий к руководству ВТБ, сотрудник Центрального банка, а также источник в правительстве РФ, знакомый с иностранными инвестициями в Россию.

Как минимум четыре источника были прямо вовлечены в подготовку кредита. Все источники говорили на условиях анонимности, поскольку не уполномочены обсуждать сделку.

Отчетность ВТБ за сентябрь, размещенная на сайте Центрального банка РФ, показала, что ВТБ одолжил неназванным иностранным заемщикам 434 млрд рублей (6,7 млрд долларов) на срок до трех лет, после того как сам занял у ЦБ 350 млрд рублей.

Финансовые результаты ВТБ, опубликованные 8 ноября, свидетельствуют, что за III квартал объем кредитов десяти крупнейшим заемщикам банка вырос на 403 млрд рублей, или примерно на 6 млрд долларов.

ВТБ отказался комментировать эти трансакции. В ЦБ не ответили на вопросы.

QIA также отказался от комментариев. Кремль не ответил на просьбу о комментарии. «Роснефть» не ответила на вопросы о кредите ВТБ Катару.