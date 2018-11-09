ВТБ продает 24,84% акций крупнейшего в РФ контейнерного оператора «Трансконтейнер» компании Романа Абрамовича и Александра Абрамова, сказали Reuters источник, близкий к контролирующему акционеру оператора, и источник в транспортной отрасли.

Транспортная группа Fesco Зиявудина Магомедова в октябре продала 25,1% акций «Трансконтейнера» ВТБ и стороннему инвестору. Банк получил 24,84% акций и собирался выступить в качества посредника для их перепродажи. Еще 0,3% купил инвестор, связанный с Абрамовым и Абрамовичем, сообщал ранее источник.

ВТБ одновременно с покупкой акций оператора заключил форвардный контракт на их продажу с несвязанной стороной, раскрыл банк в отчете по МСФО в четверг.

Пакет покупает структура Абрамовича и Абрамова, сказали в четверг источник, близкий к контролирующей «Трансконтейнер» монополии РЖД, и отраслевой источник.

Представители «Трансконтейнера» и Абрамовича не комментируют ситуацию.

Пресс-служба ВТБ сообщила, что заключен поставочный форвард продажи акций стороннему инвестору, не назвав покупателя и цену.