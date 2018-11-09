Старший демократ комитета сената США по иностранным делам Роберт Менендес (от штата Нью-Джерси) призвал американские власти не откладывать введение второго пакета санкций в отношении России. Об этом говорится в опубликованном в пятницу на сайте комитета пресс-релизе, содержание которого приводит ТАСС.

«По мере того как вероятность второй встречи президента (США Дональда) Трампа с (президентом РФ) Владимиром Путиным увеличивается, я настоятельно призываю президента (США) ввести вторую часть санкций, чего требует американское законодательство за использование Россией химоружия… Чтобы всерьез подойти к привлечению России к ответственности, администрация должна следовать закону и оперативно ввести действенный второй пакет санкций, чтобы эффективно остановить дальнейшее использование химического оружия Кремлем», — приводятся в сообщении слова Менендеса.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт заявила, что Соединенные Штаты намерены действовать в отношении России в соответствии с положениями закона о химическом и биологическом оружии, который требует введения второго пакета санкций против РФ. Кроме того, сообщила она, внешнеполитическое ведомство во вторник проинформировало конгресс о том, что «не может подтвердить, выполнила ли Российская Федерация требования, предусмотренные» законом о химоружии.

В четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге заявила, что Москву не пугают заявления США о возможности новых антироссийских санкций: они, по ее словам, говорят лишь о бессилии Вашингтона в решении насущных проблем.

США применили в конце августа антироссийские ограничительные меры из-за так называемого дела Скрипалей. Вашингтон прежде всего ввел запрет на поставку в РФ продукции двойного назначения, сделав ряд исключений. Помимо прочего, американский закон предусматривает и угрозу использования второй волны санкций примерно через три месяца после введения первой части рестрикций. Вторая часть предусматривает угрозу понижения уровня двусторонних дипломатических отношений или даже их полную приостановку, фактически полный запрет любого экспорта в Россию американских товаров, за исключением продовольствия, а также импорта Соединенными Штатами российских товаров, в том числе нефти и нефтепродуктов, лишение права на посадку в США самолетов любой авиакомпании, которая контролируется правительством РФ, блокирование Вашингтоном кредитов Москве по линии международных финансовых организаций.



Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия 4 марта подверглись в Солсбери воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства «Новичок». Лондон выступил с утверждением, что Москва с высокой долей вероятности причастна к этому инциденту. Россия категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в РФ не существовало. Впоследствии заведующий военной лабораторией в Портон-Дауне Гари Эйткенхед заявил, что британские специалисты не смогли установить происхождение вещества, которым были отравлены Скрипали.