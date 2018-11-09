Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила основателя децентрализованной криптовалютной биржи EtherDelta Захари Коберна в управлении не прошедшим официальную регистрацию сервисом по обмену ценных бумаг.

По мнению регулятора, платформа EtherDelta предназначена для вторичной торговли токенами стандарта ERC20, являющихся цифровыми ценными бумагами, сообщает Anycoin .

SEC подчеркивает, что практически все сделки на EtherDelta были проведены уже после отчета 2017 года, в котором она признала токены TheDAO ценными бумагами. При этом EtherDelta проигнорировала это предупреждение, хотя имела пользовательский интерфейс и базовую функциональность национальной онлайн-биржи ценных бумаг.

В ходе разбирательства Коберн не признал и не отверг обвинения, но сотрудничал со следствием и согласился вернуть в пользу США полученную им прибыль в размере 300 тыс. долларов, проценты за период до вынесения судебного решения в размере 13 тыс. долларов и 75 тыс. долларов в качестве штрафа.