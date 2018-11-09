Криптобиржа выполняла функцию вторичного рынка для торговли токенами стандарта ERC-20, которые SEC рассматривает в качестве «цифровых ценных бумаг».
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила основателя децентрализованной криптовалютной биржи EtherDelta Захари Коберна в управлении не прошедшим официальную регистрацию сервисом по обмену ценных бумаг.
По мнению регулятора, платформа EtherDelta предназначена для вторичной торговли токенами стандарта ERC20, являющихся цифровыми ценными бумагами, сообщает Anycoin.
SEC подчеркивает, что практически все сделки на EtherDelta были проведены уже после отчета 2017 года, в котором она признала токены TheDAO ценными бумагами. При этом EtherDelta проигнорировала это предупреждение, хотя имела пользовательский интерфейс и базовую функциональность национальной онлайн-биржи ценных бумаг.
В ходе разбирательства Коберн не признал и не отверг обвинения, но сотрудничал со следствием и согласился вернуть в пользу США полученную им прибыль в размере 300 тыс. долларов, проценты за период до вынесения судебного решения в размере 13 тыс. долларов и 75 тыс. долларов в качестве штрафа.
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