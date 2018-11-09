Сбербанк после слияния корпоративного блока и Sberbank CIB намерен сохранить долю на российском рынке инвестиционно-банковских услуг, а также выйти на рынки стран СНГ, выступая в качестве организатора выпусков еврооблигаций для корпоративных и суверенных заемщиков. Об этом журналистам сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов, передает ТАСС.

В конце лета Сбербанк принял решение провести интеграцию блоков «Корпоративный бизнес» и «Корпоративный инвестиционный бизнес» (Sberbank CIB). Руководителем объединенного блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес» был назначен Попов.

«Локальный рынок облигаций будет оставаться важнейшим источником привлечения финансирования для реального сектора российской экономики на фоне ужесточения санкционного давления. Западные банки сократят свое влияние на российском рынке, что открывает новые возможности для Сбербанка для организации выпусков еврооблигаций российским эмитентам, не испытывающим санкционные ограничения. Сбербанк сохранит лидирующее положение в рейтингах организаторов рублевых и еврооблигаций, одновременно расширяя свое присутствие вне России, выступая в качестве организатора выпусков еврооблигаций для корпоративных и суверенных заемщиков стран СНГ», — заявил Попов.

По его словам, интеграция двух направлений также позволит среднему и малому бизнесу получить доступ к инструментам рынков капитала.



«Наша основная стратегия — усилить синергию между инвестиционным блоком и бизнесом, который связан с работой юрлиц. Кроме того, мы верим в то, что инструменты, которые ранее были доступны только крупнейшим клиентам, станут доступны и крупным, и средним клиентам. Также продукция финрынков станет более доступна для предприятий малого бизнеса, соответственно, мы верим, что эти инструменты имеют большой потенциал. Идея в том, чтобы привнести инвестиционный бизнес в малый, крупный и средний бизнес, чтобы дать толчок роста предприятиям, у которых есть новые проекты и они испытывают трудности с начальным финансированием, в экспертизе проектов», — пояснил Попов.