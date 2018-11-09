Сбербанк к концу 2021 года переедет в новую штаб-квартиру, объединяющую все ключевые подразделения на новой площадке в Москве. Для этого кредитная организация заключила договор с компанией «Международный центр» на покупку офисного комплекса площадью более 300 тыс. квадратных метров. Об этом сообщается в пресс-релизе банка.

«В рамках этой программы принято решение об объединении ключевых подразделений штаб-квартиры Сбербанка на единой площадке. В этой связи Сбербанк и компания «Международный центр» подписали договор купли-продажи офисного комплекса площадью более 300 тыс. квадратных метров, расположенного на улице Кульнева, напротив ММДЦ «Москва-Сити», — говорится в сообщении.

Комплекс состоит из трех зданий на одном участке. Две башни являются объектами незавершенного строительства.

Переезд в новый комплекс будет осуществляться поэтапно. Полное заселение планируется к концу 2021 года.

Объекты недвижимости, которые останутся в собственности у кредитной организации, планируется продать, сдать в аренду на открытом рынке. От арендуемых участков банк намерен отказаться.

«Сотрудники группы Сбербанка размещены более чем в 40 офисных объектах (как собственных, так и арендованных) на территории Москвы. Данный проект позволит снизить операционные затраты на содержание недвижимости, высвободив более 100 тыс. квадратных метровплощадей, существенно снизить расходы на логистику», — добавили в банке.