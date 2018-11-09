Samsung рассказал про повышенный спрос на лизинг смартфонов в России.

Производитель техники Samsung Electronics отмечает повышенный спрос на программу лизинга флагманских смартфонов в России, более половины телефонов в магазинах-участниках приобретались по этой программе, сообщили РИА Новости в пресс-службе южнокорейского производителя.

Лизинг смартфонов был впервые запущен в России 1 октября. Такую услугу покупателям предложил Samsung. Согласно условиям программы, лизинг пока распространяется только на флагманские смартфоны Samsung (Galaxy S9 и S9+, Note9) в фирменных салонах компании в пяти регионах РФ.

Стоимость лизинга составляет от 3,79 тыс. рублей в месяц. Полностью оплатив смартфон, можно будет получить его в собственность. После внесения 12 платежей или после шести платежей с доплатой в 3,9 тыс. рублей участник программы может бесплатно поменять смартфон на более новую модель при отсутствии повреждений. При этом за отказ от лизинга клиент должен будет заплатить 3,9 тыс. рублей.

По словам представителя Samsung, в октябре более половины флагманских смартфонов в магазинах, участвующих в программе, приобретались в лизинг. Самым популярным смартфоном в первом месяце действия программы стал Galaxy Note9 — на него пришлось 70% от всех продаж. При этом 55% из всех продаж по программе пришлись на Galaxy Note9 со 128 Гб памяти.