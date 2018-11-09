Федеральная налоговая служба готова не применять санкции в отношении самозанятых в первый год эксперимента по введению для них специального налогового режима. Об этом сообщил глава комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Андрей Макаров на заседании комитета, передает ТАСС.

«В данном случае мы договорились с налоговой службой о том, что штрафы в течение по крайней мере первого года эксперимента налоговая служба не будет применять», — сказал он в ходе обсуждения ко второму чтению поправок к пакету законопроектов по налогообложению самозанятых.

Макаров напомнил, что такой льготный режим уже применялся в рамках принятия закона о контрольно-кассовой технике. Тогда на первом этапе бизнес также был освобожден от штрафов.

При этом, по словам депутата, отмена штрафов не означает, что возможность их применения не будет прописана в законе. «Штрафные санкции должны быть, они дисциплинируют», — подчеркнул глава комитета.

Специальный налоговый режим для самозанятых граждан РФ будет введен в качестве эксперимента. Таким режимом смогут воспользоваться граждане РФ, которые получают доход от деятельности и при этом не имеют работодателя и не привлекают наемных работников по трудовым договорам.

Первыми налог на профессиональный доход будут уплачивать физлица и индивидуальные предприниматели, которые работают в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане. Речь идет в том числе и о тех гражданах, которые работают через Интернет. Их доход должен составлять не более 2,4 млн рублей в год.

Предполагается, что эксперимент займет десять лет: он начнется 1 января 2019 года и продлится до конца 2028 года. Авторы пакета законопроектов предлагают самозанятым регистрироваться в качестве налогоплательщика без визита в налоговый орган с помощью бесплатного мобильного приложения «Мой налог». Данные из этого приложения будут автоматически передаваться налоговикам.

Самозанятым предлагают уплачивать налог в размере 4% на доход, полученный от реализации товаров и услуг для других физлиц. Если же речь идет о продаже товаров и услуг для юридических лиц и ИП, то ставка налога будет составлять 6%.

При этом участники эксперимента освобождаются от уплаты подоходного налога и налога на добавленную стоимость. Кроме того, плательщикам налога для самозанятых дается право уплачивать страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в добровольном порядке с ограничением максимального размера таких взносов.



Документы также предусматривают льготы для компаний, которые будут пользоваться товарами или услугами самозанятых.