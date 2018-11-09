Агентство «РИА Рейтинг» по заказу АЭИ «Прайм» подготовило рейтинг банков РФ по рентабельности активов . В рейтинге представлены данные по 200 крупнейшим по объему активов кредитным организациям на 1 октября 2018 года, по которым опубликована отчетность согласно формам № 101 и № 102 на сайте Центробанка РФ.

Согласно результатам исследования , медианная рентабельность активов банков из рейтинга на 1 октября 2018 года составила 1,42% против 1,17% годом ранее. Для сравнения, за 12 месяцев, закончившихся 1 октября 2016 года, медианная рентабельность составляла 0,91%. Таким образом, наблюдается планомерный рост рентабельности в банковском секторе. По мнению экспертов «РИА Рейтинга», ощутимый рост медианной рентабельности говорит о том, что хорошего финансового результата удается добиваться не только крупным, но и средним по размеру банкам.

Средневзвешенная рентабельность активов банков в рейтинге на 1 октября текущего года составляла 2,14%, что намного больше результата годам ранее (1,29%). Таким образом, быстро растут и средняя рентабельность, и медианная.

Из представленных в рейтинге 200 банков приростом рентабельности по состоянию на 1 октября 2018 года по сравнению результатом на 1 октября 2017-го характеризовались 88 банков. При этом среди 50 самых рентабельных банков на 1 октября 33 характеризовались ростом рентабельности. Таким образом, более прибыльные банки чаще демонстрировали рост рентабельности, то есть можно говорить о выполнении правила «деньги к деньгам», отмечают аналитики.

Иностранные банки среди всех типов банков по формам собственности (государственных, частных и банков с контрольным иностранным участием) характеризуются наибольшей рентабельностью активов. В частности, рентабельность активов у иностранных банков, представленных в данном рейтинге, составила 2,28% против 2,27% у государственных банков и 1,6% у частных банков. Для сравнения, на 1 января 2018 года рентабельность активов иностранных банков из рейтинга составляла 2,6%, государственных — 0,7%, а у частных банков — 1,3%. «Таким образом, государственные банки стремительно нарастили прибыль (точнее, многие сократили убыток) и лишь немногим уступили иностранным банкам. Во многом резкий рост рентабельности госбанков связан с результатом у двух санируемых банков (Бинбанка и банка «ФК Открытие»)», — говорится в исследовании.

Лидером рейтинга по рентабельности активов стала НКО «Яндекс.Деньги», чей показатель на 1 октября 2018 года составил 30%. При этом основными источниками хорошего финансового результата являются комиссионные доходы за денежные переводы от одноименной платежной системы. Вторым в рейтинге по рентабельности активов стал Бинбанк (11,5%). Также высокую рентабельность продемонстрировали банк «Пойдем!» и РНКО «Платежный Центр», которые заняли третье и четвертое места (10% и 7,6% соответственно). Замыкает пятерку лучших по рентабельности активов Тинькофф Банк (7,5%).

В целом очень высокой рентабельностью активов (более 5%) в рейтинге на 1 октября характеризовались 14 кредитных организаций против 12 на 1 октября 2017 года. При этом среди кредитных организаций с высокой рентабельностью преобладают частные банки — их девять.

Самую слабую рентабельность активов на 1 октября 2018 года из топ-200 по объему активов продемонстрировал банк «Траст» с показателем минус 25%. Второе место с конца по рентабельности активов занял Генбанк с показателем минус 10,1%. Замыкает тройку с наиболее слабой рентабельностью активов Азиатско-Тихоокеанский Банк (минус 8,1%). На четвертом и пятом местах среди банков со слабым результатом по рентабельности расположились ВУЗ-Банк и Москоммерцбанк (минус 6,6% и минус 5,5% соответственно).



По мнению аналитиков агентства «РИА Рейтинг», в 2019 году рост рентабельности может замедлиться, во многом из-за ожидаемого снижения процентной маржи в банковском секторе. При этом многие банки на санации могут начать выходить в плюс, и тем самым доля прибыльных банков вырастет, а количество банков со значительной отрицательной рентабельностью может сократиться.

