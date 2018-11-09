Криптовалютной ферме в Балашихе, задолжавшей за электричество более 30 млн рублей не получится расплатиться с энергетиками криптовалютой, в этом случае лучше продать оборудование и пустить выручку на уплату долга, сообщил президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Юрий Припачкин.

По его словам, «вся эта история – следствие отсутствия законодательства, которое сделало бы, наконец, этот бизнес публичным и законным», сообщает «Радио 1» .

Как пояснил глава Минэнерго Московской области Леонид Неганов, если потребитель электроэнергии находится внутри дома, это зона ответственности управляющей компании. «И если происходит воровство – то это воровство: хоть на майнинговую ферму, хоть на варку пива, хоть на обогрев дома», - добавил Неганов.

Ранее СМИ сообщали, что в ЖК «Эдельвейс-Комфорт» в Балашихе была обнаружена майнинговая ферма, владельцы которой не платили за электричество. Долг энергетикам составил более 30 млн рублей.