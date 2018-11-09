За эти долгие 29 лет компания реализовала сотни банковских проектов в самых разных финансовых учреждениях России. Это и такие лидеры рынка, как банки ВТБ, группа «Московская биржа», страховая компания «Ингосстрах», МФК «МигКредит», НКО «Яндекс.деньги». Также это — небольшие банки, НКО и микрофинансовые компании.

Главное, за эти годы мы доказали, что в финансовом учреждении любого масштаба можно реализовывать высокотехнологичные амбициозные проекты, внедрять новые технологии, и, благодаря этому, расти и развиваться.

Банковская система – островок стабильности в нашем непредсказуемом мире. Именно тут люди и компании держат самое дорогое для укрепления благосостояния и развития бизнеса – свои деньги. А мы как создатели банковской системы – одна из основ стабильности банка.

Поэтому наша визитная карточка - безусловная ответственность перед каждым нашим клиентом.

В свой 29-й день рождения мы вступаем одновременно с переходом на МСФО 9 и реализуем ряд интересных проектов в этом направлении. Мы пришли с новыми клиентами, с новыми проектами, с активной работой в смежных финансовых сегментах.

Все это позволило ПрограмБанку стать лидером продаж на финансовом рынке за 2017 год.

В свой 29 день рождения мы приветствуем всех своих коллег на финансовом рынке, выражаем им благодарность за сотрудничество. Мы уверенны в нашем пусть непростом, но ярком и интересном финансовом и технологическом будущем.

Справочная информация



ПрограмБанк — основатель рынка банковской автоматизации в России. Компания работает на рынке уже 29 лет. Принцип работы — ориентация на каждого клиента.

По итогам продаж IBS Sales League Table за 2017 год ПрограмБанк занял первое место в рейтинге российских поставщиков банковского ПО. ПрограмБанк является победителем Национальной банковской Премии в номинации «За профессиональное обслуживание АБС».



Среди решений компании — полная линейка программных продуктов для банков — « ПрограмБанк.ФронтОфис », « ПрограмБанк.АБС » и « ПрограмБанк.БизнесАнализ », а также системы для НФО — « Програмбанк.XBRL », « ПрограмБанк.КредитМикро », « ПрограмБанк.Страхование » и « Програмбанк.Инвест ».



Клиенты компании — Банк ВТБ, Дойче банк, НКЦ (Центральный контрагент группы «Московская Биржа»), МФО «МигКредит», Агентство по страхованию вкладов, СПАО «Ингосстрах», ВТБ Капитал, Ренессанс Капитал, НКО «Яндекс-Деньги», а также сотни других, самых разных финансовых учреждений России.

Источник: ПрограмБанк