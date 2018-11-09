Поправки к антиотмывочному закону заставят граждан, продающих недвижимость, указывать в договоре реальную цену сделки. Сейчас нередко владельцы квартир при продаже предпочитают занижать их стоимость, чтобы сэкономить на НДФЛ. Согласно проекту риелторы будут сообщать в Росфинмониторинг о сделках с недвижимостью, включая их цену, а банки — о связанных с ними операциях с денежными средствами, пишет «Коммерсант».

Проект с поправками к закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», которые усовершенствуют «институт обязательного контроля операций с денежными средствами или иным имуществом», 8 ноября внесен в Госдуму.

Документ снимает с кредитных организаций обязанность информировать Росфинмониторинг о сделках, результатом которых является переход права собственности на недвижимое имущество на сумму более 3 млн рублей. О подобных сделках его будут информировать компании, оказывающие посреднические и консультационные услуги, например риелторы. Банки же будут сообщать в финразведку об операциях с денежными средствами от 3 млн рублей, которые напрямую связаны с этими сделками. В частности, обязательному контролю будут подлежать зачисление и снятие средств с банковских счетов, выполнение платежа в наличной форме.

Сейчас риелторы и банки информируют финразведку лишь о суммах сделок, не раскрывая подробностей движения средств до и после сделки.

Таким образом, благодаря поправкам к законодательству у Росфинмониторинга в единой базе будут собраны данные о сумме сделки и об операциях по получению или выплате средств в связи с этой сделкой. Информационный обмен между финразведкой и ФНС, о котором ведомства договорились в марте этого года, позволит налоговикам оперативно получать эти данные, выявлять расхождения и взимать неуплаченные налоги.