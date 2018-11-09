Примсоцбанк подписал 129 договоров по кредитованию малого и среднего бизнеса по льготной ставке 6,5% годовых на общую сумму более 4 млрд рублей. При этом около 2,5 млрд рублей уже поступили на счета клиентов банка.

Согласно условиям программы Минэкономразвития РФ, кредиты на инвестиционные цели могли выдаваться на сумму от 3 млн до 1 млрд. рублей на срок до 10 лет. Для пополнения оборотных средств можно было получить до 100 млн рублей, максимальный срок кредитования — 3 года, говорится в сообщении кредитной организации.

В конце сентября текущего года Примсоцбанк дал старт серии семинаров, посвященных программам льготного кредитования для малого и среднего бизнеса. В общей сложности, мероприятия в 11 городах посетили представители более 700 компаний.