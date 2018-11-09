Авторитетные и популярные в профессиональном сообществе ПЛАС-Форумы ежегодно собирают на своих площадках внушительную аудиторию: банкиров, представителей  ритейла и e-commerce, регуляторов и профильных госсруктур, вендоров, отечественных и зарубежных экспертов. И каждый раз организаторы — группа PLUS-Alliance — выбирают самые актуальные темы. Так, X Международный ПЛАС-Форум, который пройдет 14 и 15 ноября в Москве, озаглавлен как «Банковское самообслуживание, ритейл и НДО 2018». Потому компании iDSystems и iSimpleLab  выбрали именно эту площадку, чтобы продемонстрировать новые разработки и проекты.

На стенде №70 в экспозиции iSimpleLab представит легкий в интеграции и выгодный в использовании iSimpleMessageGate — омниканальный сервер для рассылок, который поддерживает SMS, push-сообщения (iOS и Android), e-mail, мессенджеры (WhatsApp, ВКонтакте, Viber, Telegram), что позволяет банкам (и не только) экономить время и деньги. А компания iDSystems выступит с « Большим коробочным решением» для взаимодействия с Единой биометрической системой. Сюда входят все компоненты «большой инфраструктуры», составляющие систем безопасности для построения каналов связи, организации рабочих мест в соответствии с требованиями ИБ, и серверные элементы, и PKI HSM, набор функциональных модулей для взаимодействия с ЕБС и, конечно, консалтинг по всем пунктам.

Во второй день ПЛАС-Форума генеральный директор iDSystems Андрей Федорец примет активное участие в деловой программе. Он выступит с докладом «Комплексное решение по ИБ для ЕБС», где расскажет о специальных разработках компании, которые уже с успехом применяются в более, чем половине банков, подключенных к ЕБС. Подробности — 15 ноября в 11-05 в сессии обсуждений на тему «Банковская инфраструктура. Отделения. Задачи, концепции, решения и сервисы». Кроме того, по окончании сессии будет организован специализированный блок вопросов по взаимодействию с Единой биометрической системой. Здесь Андрей Федорец выступит экспертом.

Напоминаем, что ПЛАС-Форум пройдет 14-15 ноября 2018 года в Москве, в КВЦ «Сокольники».

Подробнее о программе мероприятия и регистрации в качестве посетителя или участника — на сайте организаторов.

Компании iDSystems iSimpleLab ждут встречи в экспозиции и дискуссионной части ПЛАС-Форума!

О компании iDSystems:

iDSystems (ООО «Инновейтив Диджитал Системс») специализируется на разработке и распространении на банковском рынке программных продуктов, обеспечивающих обмен документами в электронном виде между кредитными организациями и государственными органами.

По состоянию на сентябрь 2018 года компания iDSystems уже завоевала 30 % банковского рынка в сфере электронного документооборота с госорганами и имеет контрактные отношения с 53 % банков уровня TOP-100 по величине активов согласно данным ЦБ РФ, а общее число клиентов компании составляет более 140 банков.

iDSystems выступает технологическим партнёром НП НСФР (« Национальный Совет Финансового Рынка») в основной деятельности и при проведении пилотных взаимодействий с ведомствами.

Организационно компания iDSystems входит в  Консорциум  ideas Consulting and Management Group (iCAM Group)

О компании iSimpleLab:

iSimpleLab (ООО «АйСимплЛаб») — российский разработчик программного обеспечения в области дистанционного банковского обслуживания. iSimpleLab входит в консорциум  ideas Consulting and Management (iCAM Group), который занимается созданием, развитием и продвижением ИТ-продуктов и услуг на финансовые рынки. Компания продвигает на банковский рынок систему ДБО собственной разработки под брендом iSimpleBank 2.0.

ДБО iSimpleBank 2.0 это современная платформа ДБО российского производства построенная на последних технологиях, способная работать на всех платформах и браузерах клиента. Являясь единым высокотехнологичным централизованным решением, платформа iSimpleBank 2.0 способна обслуживать физических и юридических лиц по всем распространённым каналам взаимодействия, включая iPhone и Android мобильные устройства. 

Источник: iCAM Group