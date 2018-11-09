Авторитетные и популярные в профессиональном сообществе ПЛАС-Форумы ежегодно собирают на своих площадках внушительную аудиторию: банкиров, представителей ритейла и e-commerce, регуляторов и профильных госсруктур, вендоров, отечественных и зарубежных экспертов. И каждый раз организаторы — группа PLUS-Alliance — выбирают самые актуальные темы. Так, X Международный ПЛАС-Форум, который пройдет 14 и 15 ноября в Москве, озаглавлен как «Банковское самообслуживание, ритейл и НДО 2018». Потому компании iDSystems и iSimpleLab выбрали именно эту площадку, чтобы продемонстрировать новые разработки и проекты.

На стенде №70 в экспозиции iSimpleLab представит легкий в интеграции и выгодный в использовании iSimpleMessageGate — омниканальный сервер для рассылок, который поддерживает SMS, push-сообщения (iOS и Android), e-mail, мессенджеры (WhatsApp, ВКонтакте, Viber, Telegram), что позволяет банкам (и не только) экономить время и деньги. А компания iDSystems выступит с « Большим коробочным решением » для взаимодействия с Единой биометрической системой. Сюда входят все компоненты «большой инфраструктуры», составляющие систем безопасности для построения каналов связи, организации рабочих мест в соответствии с требованиями ИБ, и серверные элементы, и PKI HSM, набор функциональных модулей для взаимодействия с ЕБС и, конечно, консалтинг по всем пунктам.

Во второй день ПЛАС-Форума генеральный директор iDSystems Андрей Федорец примет активное участие в деловой программе. Он выступит с докладом «Комплексное решение по ИБ для ЕБС», где расскажет о специальных разработках компании, которые уже с успехом применяются в более, чем половине банков, подключенных к ЕБС. Подробности — 15 ноября в 11-05 в сессии обсуждений на тему «Банковская инфраструктура. Отделения. Задачи, концепции, решения и сервисы». Кроме того, по окончании сессии будет организован специализированный блок вопросов по взаимодействию с Единой биометрической системой. Здесь Андрей Федорец выступит экспертом.

Напоминаем, что ПЛАС-Форум пройдет 14-15 ноября 2018 года в Москве, в КВЦ «Сокольники».

Подробнее о программе мероприятия и регистрации в качестве посетителя или участника — на сайте организаторов .

Компании iDSystems iSimpleLab ждут встречи в экспозиции и дискуссионной части ПЛАС-Форума!

О компании iDSystems:

iDSystems (ООО «Инновейтив Диджитал Системс») специализируется на разработке и распространении на банковском рынке программных продуктов, обеспечивающих обмен документами в электронном виде между кредитными организациями и государственными органами.

По состоянию на сентябрь 2018 года компания iDSystems уже завоевала 30 % банковского рынка в сфере электронного документооборота с госорганами и имеет контрактные отношения с 53 % банков уровня TOP-100 по величине активов согласно данным ЦБ РФ, а общее число клиентов компании составляет более 140 банков.

iDSystems выступает технологическим партнёром НП НСФР (« Национальный Совет Финансового Рынка ») в основной деятельности и при проведении пилотных взаимодействий с ведомствами.

Организационно компания iDSystems входит в Консорциум ideas Consulting and Management Group (iCAM Group)

О компании iSimpleLab:

iSimpleLab (ООО «АйСимплЛаб») — российский разработчик программного обеспечения в области дистанционного банковского обслуживания. iSimpleLab входит в консорциум ideas Consulting and Management (iCAM Group) , который занимается созданием, развитием и продвижением ИТ-продуктов и услуг на финансовые рынки. Компания продвигает на банковский рынок систему ДБО собственной разработки под брендом iSimpleBank 2.0.

ДБО iSimpleBank 2.0 — это современная платформа ДБО российского производства построенная на последних технологиях, способная работать на всех платформах и браузерах клиента. Являясь единым высокотехнологичным централизованным решением, платформа iSimpleBank 2.0 способна обслуживать физических и юридических лиц по всем распространённым каналам взаимодействия, включая iPhone и Android мобильные устройства.

Источник: iCAM Group