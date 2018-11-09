Комиссия по ценным бумагами и биржам (SEC) Таиланда заявила, что в текущем месяце скорее всего будет сертифицирован первый в стране ICO-портал, а размещение на нем первоначальных предложений монет сможет начаться уже в следующем месяце.

По словам генерального секретаря SEC Рапи Сучаритакула, ICO-порталы позволят регулятору проводить отбор проектов, проверяя исходный код смарт-контрактов, а также соответствие правилам KYC и AML. При этом он напомнил инвесторам, что проверка регулятора не гарантирует ICO успех, сообщает Anycoin .