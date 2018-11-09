Расчеты в нацвалютах с Китаем не повлияют существенно на курс рубля. Кроме того, для того чтобы перейти на такие расчеты, нужно создать удобную для агентов систему, рассказал в интервью газете «Известия» глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

«Существенно нет. Рубль в целом — устойчивая валюта. Гораздо сильнее на курс влияет макроэкономическая политика в части инфляционного таргетирования и бюджетного правила, которые проводятся у нас в стране», — пояснил Орешкин.

Он добавил, что речь о полном отказе или запрете чего-либо, в том числе расчетов в долларах, не идет. «Речь идет о создании условий для того, чтобы рубль, который, в отличие от юаня, является полностью конвертируемой валютой, свободно ходил. Для использования юаня, с учетом валютных ограничений в Китае, также есть определенные ниши», — добавил Орешкин.

«Главное, что нужно сделать, — это создать систему расчетов, удобную для агентов, которые ведут внешнеэкономическую деятельность по оплате товаров и услуг. Для этого нужно упрощать регулирование, где-то государству на первой стадии оказывать определенную поддержку ликвидности обменных операций», — рассказал министр.



По его словам, перейти к расчетам в рублях и юанях пока не удается исключительно из-за отсутствия ликвидности и налаженных механизмов таких расчетов.

«Сейчас этой работой в первую очередь будут заниматься центральные банки и министерства финансов наших стран. Хотя стоит отметить, что взаимная торговля уже частично осуществляется в нацвалютах, поэтому появление дополнительных стимулов и снижение издержек только ускорят этот процесс», — отметил Орешкин.