ООО «Финколлект» исключено из государственного реестра юридических лиц, осуществляющих взыскание просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности. О соответствующем решении Управления Федеральной службы судебных приставов по Ульяновской области от 9 ноября 2018 года сообщается на сайте ФССП России.

Как поясняется, областное УФССП в ходе проведения внеплановой проверки в отношении ООО «Финколлект» установило в деятельности компании существенные нарушения требований федерального закона № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». В ведомстве подчеркивают, что нарушения носили «длительный и систематический характер».



Кроме того, в 2017—2018 годах в отношении ООО «Финколлект» в целом по России вступило в законную силу 125 решений судов о назначении наказания по части 2 статьи 14.57 КоАП в виде административного штрафа на общую сумму 8,691 млн рублей.