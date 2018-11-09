Иркутский БайкалИнвестБанк будет реорганизован в форме присоединения к нему московского банка «Реалист». Сообщение о начале процедуры реорганизации опубликовано на сайте ЦБ.

«Восточный центр допуска финансовых организаций департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Центрального банка Российской Федерации… сообщает о начале процедуры реорганизации АО «БайкалИнвестБанк»… в форме присоединения к нему АО «Банк Реалист», — говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

На сайтах банков сообщения о соответствующих решениях акционеров опубликованы 6 ноября.

Согласно данным на сайте ЦБ, единственным акционером банка «Реалист» выступает ООО «Бюрократ», принадлежащее практически в равных долях Алексею Абрамову, Олегу Карчеву и Владиславу Мангутову. Карчев указан как лицо, имеющее контроль и значительное влияние в банке. Этому же ООО «Бюрократ» принадлежит крупнейший пакет в БайкалИнвестБанке в размере около 28%.

Олег Карчев является председателем совета директоров обоих банков. Кроме того, в совет директоров БайкалИнвестБанка входит Сергей Давымока, возглавляющий правление «Реалиста».

Карчев известен в том числе как бывший совладелец санированного Рост Банка (ныне присоединен к «Трасту», на основе которого создается банк непрофильных активов). БайкалИнвестБанк входил в группу Рост Банка.

Напомним, что банк «Реалист» носит это название с конца января текущего года, а раньше это был Московско-Парижский Банк.

У банков сейчас одинаковые дизайн сайтов и логотипы.