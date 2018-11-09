Модульбанк провел интеграцию с бухгалтерским сервисом для малого бизнеса «Контур.Бухгалтерия». Теперь клиенты банка смогут загружать в сервис банковские выписки и отправлять в интернет-банк платежки по налогам и взносам.

Клиенты Модульбанка, которые еще не знакомы с «Контур.Бухгалтерией», смогут получить приветственный бонус - 3 месяца бесплатного сервиса, говорится в сообщении Модульбанка.

По словам инженер-программиста «Контур.Бухгалтерии» Булата Габдрахманова, если изучить топ запросов на интеграцию от пользователей «Бухгалтерии», Модульбанк в нем окажется на втором месте после Сбербанка. Поэтому важно было настроить интеграцию с Модульбанком и упростить работу клиентам, добавил он.