Безработица в России с исключением сезонности в сентябре обновила исторический минимум, составив 4,7%. Об этом говорится в подготовленном Минэкономразвития обзоре «Картина экономики. Октябрь 2018 года».

«Уровень безработицы, очищенный от сезонности, в сентябре вновь достиг исторического минимума (4,7%)», — отмечается в документе.

Как ранее сообщал Росстат, уровень безработицы в сентябре без исключения сезонного фактора составил 4,5%.

«Численность занятого населения с исключением сезонного фактора в сентябре продолжила рост (+30 тыс. человек), в то время как общая численность безработных второй месяц подряд продемонстрировала снижение (-68 тыс. человек)», — указывают в МЭР.