Товарооборот России с Китаем к концу 2018 года достигнет около 110 млрд долларов, рассказал глава Минэкономразвития Максим Орешкин в интервью газете «Известия» . На 2020 год намечена цель в 200 млрд долларов.

«В торговле товарами мы хорошо продвинулись вперед, в этом году у нас будет порядка 110 миллиардов долларов товарооборота. Поставленная на этот год цель в 100 миллиардов долларов точно будет превышена», — заявил министр.

По его словам, объем торговли услугами достигает порядка 4 млрд долларов.

Тем не менее цели в 200 млрд долларов будет достичь сложнее, считает Орешкин. Это связано с тем, что цены на сырье восстановились, и теперь требуется вклад в другие сферы сотрудничества. Достижение отметки 200 млрд долларов будет происходить не только за счет торговли товарами, но и услугами.

«Вряд ли мы увидим сырьевые цены гораздо выше, чем сейчас. Дальше нам нужно двигаться по нескольким ключевым направлениям для того, чтобы выйти на отметку в 200 миллиардов долларов. Сразу скажу, что достичь этой цифры будет сложнее, чем 100 миллиардов долларов», — сказал министр.

«Следующий курс — в целом инвестиционно-технологическое сотрудничество. Здесь надо смотреть на ситуацию гораздо шире — с точки зрения совместного создания продуктов, которые будут поставляться на третьи рынки. Еще одно направление — услуги. Сейчас объем этого вида торговли небольшой. В том же туризме потенциал значительный», — добавил он.