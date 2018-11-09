Годовые темпы роста потребительских цен в России в ноябре — декабре ускорятся до 3,7–3,8%, говорится в подготовленном Минэкономразвития обзоре «Картина экономики. Октябрь 2018 года».

Как ранее сообщил Росстат, в октябре инфляция в России составила 0,4% против сентябрьских 0,2%, а годовые темпы роста цен ускорились до 3,5% с 3,4%.

«При сохранении курса рубля на текущем уровне в оставшиеся месяцы года инфляция на потребительском рынке сохранится примерно на уровне октября и составит 0,4—0,5% месяц к месяцу. В годовом выражении темпы роста потребительских цен в ноябре и декабре ускорятся до 3,7–3,8%», — прогнозируют в МЭР.