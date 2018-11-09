Киберпреступники могут продавать цифровую жизнь пользователя менее чем за 50 долларов в Dark Web, говорится в исследовании экспертов «Лаборатории Касперского». При этом цена за одну взломанную учетную запись в среднем составляет один доллар, а при оптовой покупке злоумышленники предлагают скидки.

Цифровая жизнь пользователя - это данные аккаунтов в социальных сетях, банковские реквизиты, удаленный доступ к серверам или рабочим столам, информация с популярных сервисов Uber, Netflix и Spotify, игровых ресурсов, приложений для знакомств и порносайтов. Таким образом, жертва может понести финансовый и репутационный ущерб.

Киберпреступники похищают данные с помощью фишинговых кампаний и использования уязвимостей в ПО и приложениях. Некоторые мошенники, продающие данные пользователей в Dark Web, предоставляют покупателям пожизненную гарантию: если один аккаунт перестанет работать, то вместо него будет предоставлен другой совершенно бесплатно.