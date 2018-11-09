Счетная палата предполагает, что федеральный бюджет в 2018 году недополучит 17,4 млрд рублей доходов от дивидендов госкомпаний, заявил глава ведомства Алексей Кудрин, выступая на заседании комитета Госдумы по бюджету при обсуждении поправок в бюджет 2018 года.

«По дивидендам по акциям — мы считаем, что может быть недопоступление 17,4 миллиарда рублей», — сказал он.