Криптовалютная платформа Trade.io приобрела лицензированную британскую брокерскую фирму Primus Capital Markets, которая после ребрендинга в TIO Markets должна начать forex-торговлю с использованием цифровых активов в качестве базовых.

Первоначально клиенты, которые получат доступ к форекс-платформе, смогут делать депозиты и выводить средства в bitcoin (BTC), ethereum (ETH), litecoin (LTC) и TIO — собственном токене Trade.io, сообщает Anycoin .

По словам генерального директора Trade.io Джима Прейсслера, приобретение Primus Capital Markets позволит компании активно продвигаться в Великобритании и в европейском регионе. Также, между криптовалютной торговлей и форекс-трейдингом много общего и их объединение под «одним из самых уважаемых нормативных режимов в мире обеспечивает идеальное приобретение», добавил Прейсслер.